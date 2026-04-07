İstanbul'un göbeğinde terör saldırısı: İETT otobüsüne kurşun isabet etti
Beşiktaş’ta, bulunan Yapı Kredi Plaza önünde çıkan silahlı çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı yakalandı. 2 polis hafif yaralandı. Çatışma sırasında bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Yolcular panikle koltuk altlarına saklanırken, şoför aracı hızla bölgeden uzaklaştırdı.
İETT OTOBÜSÜNDE PANİK ANLARI
Binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Çatışma sırasında bölgede panik yaşanırken, yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüsteki bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
KOLTUKLARIN ALTINA SAKLANDILAR
Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte yolcuların panik yaşadığı, bazı yolcuların koltukların altına saklanmaya çalıştığı ve şoförün aracı hızla olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü. Otobüse isabet eden kurşun nedeniyle korku yaşanırken, olayda otobüs içindeki yolcuların yara almadığı öğrenildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, incelemelerin sürdüğü bildirildi.