Islak mendil değil uyuşturucu: Afiyet olsun diyerek kamufle ettiler

Adana’da ıslak mendil üretim tesisi görüntüsü altında faaliyet gösteren kaçak bir sentetik ecza imalathanesine düzenlenen operasyonda çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Şüphelilerin, ürettikleri maddeleri sevkiyat sırasında dikkat çekmemek için üzerinde “Afiyet olsun” yazan ambalajlarla gizlediği belirlendi. Operasyon kapsamında yakalanan 9 kişiden 7’si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde ıslak mendil üretim tesisi görüntüsü altında faaliyet gösteren kaçak sentetik ecza imalathanesini tespit etti.

5 MİLYON 793 BİN 846 UYUŞTURUCU HAP İÇİN MALZEME

5 Nisan günü özel harekat polisinin de desteğiyle adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 703 bin 43 adet uyuşturucu hap, 2 ton 259 kilogram hap üretiminde kullanılan etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül, 40 rulo şeffaf plastik ve folyo ile çok sayıda üretim makinesi bulundu. Ele geçirilen etken maddeden yaklaşık 5 milyon 793 bin 846 uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendirildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR



Islak mendil üretimi kılıfıyla kurulan tesiste bulunan A.B. (42), İ.S. (45), S.K. (52), S.S. (30), M.A. (36), R.C. (51), O.K. (31), A.K. (29) ve M.S. (33) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.B. ve İ.S.'nin, "Islak mendil işi yapmak için başladık. Sonradan uyuşturucu işi olduğunu anladık ama işin içinden çıkamadık" şeklindeki ifadeleri dosyaya yansıdı.



"AFİYET OLSUN KAMUFLAJI"



Şebekenin, ürettikleri kaçak sentetik eczaları sevkiyat sırasında polise yakalanmamak için dikkat çeken bir kamuflaj yöntemi kullandığı belirlendi. Hapların bulunduğu ambalajların üzerinde "Afiyet olsun" yazısı ile yiyecek-içecek görsellerine yer verildiği ortaya çıktı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken M.S. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.