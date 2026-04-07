Romanya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, A Milli Takım ile oynanan karşılaşmanın ardından geçirdiği ciddi sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Maç sonrası iki kez kalp krizi geçiren deneyimli teknik adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle üç kez hayata döndürülmesine rağmen kaldırıldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti.

Romanya futbolunun ve Avrupa futbolunun önemli teknik direktörlerinden Mircea Lucescu hayatını kaybetti. Galatasaray ve Beşiktaş'ta da teknik direktörlük yapan deneyimli çalıştırıcı, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi.

SAĞLIK SORUNLARI SONRASI YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Mircea Lucescu, mart ayının son günlerinde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Bükreş Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan deneyimli teknik direktörün kalp ritim bozukluğu yaşadığı açıklanmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, gece saatlerinde kalbindeki ritim bozukluğunun arttığı ve uygulanan tedaviye yanıt vermediği belirtilmişti. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Lucescu yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

ROMANYA BASINI DURUMU DUYURMUŞTU

Romanya basınında yayımlanan haberlerde ise 29 Mart'tan itibaren tedavi altında olan Lucescu'nun durumunun giderek kötüleştiği ve beyin ölümünün gerçekleştiği yönünde iddialar yer almış, ailesinin vereceği kararın beklendiği ifade edilmişti. Kısa süre sonra yapılan açıklamada deneyimli teknik direktörün hayatını kaybettiği duyuruldu.

MİRCEA LUCESCU KİMDİR?

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te doğdu. Futbolculuk kariyerinde Dinamo Bükreş forması giyen Lucescu, bu kulüple 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Aktif futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelen Lucescu, Avrupa'nın farklı liglerinde görev yaptı ve önemli başarılar elde etti.

AVRUPA'DA KAZANDIĞI ÖNEMLİ BAŞARILAR

Mircea Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde birçok kupa kazandı. Özellikle Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla tanındı.

Galatasaray ile UEFA Süper Kupa şampiyonluğu

Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası

Shakhtar Donetsk ile 8 Ukrayna Ligi şampiyonluğu

Dinamo Kiev ile Ukrayna Ligi şampiyonluğu

TÜRKİYE YILLARI: GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ

Mircea Lucescu'nun kariyerinde Türkiye'nin ayrı bir yeri vardı. 2000 yılında Galatasaray'ın başına geçen Lucescu, Real Madrid'e karşı kazanılan UEFA Süper Kupa zaferinde takımın teknik direktörüydü. Bu başarı, Türk futbol tarihindeki önemli Avrupa kupalarından biri olarak kabul edildi.

Deneyimli teknik adam Türkiye'de ayrıca Beşiktaş'ta da görev yaptı ve lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktörler arasında yer aldı.

KARİYERİNDE BİRÇOK ÖDÜL KAZANDI

Ödül Yıl Romanya Yılın Teknik Direktörü 2004, 2010, 2012, 2014, 2021 Ukrayna Yılın Teknik Direktörü 2006, 2008, 2014 Romanya On Yılın Teknik Direktörü 2013

