Diyarbakır’da oto tamir dükkanında yangın
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sanayi Mahallesi'nde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, oto tamir dükkanında büyük hasar oluşurken yanında bulunan iki dükkan da hafif etkilendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.