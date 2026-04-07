Diyarbakır’da oto tamir dükkanında yangın

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 21:47 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Sanayi Mahallesi 2. Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamir dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken dükkanda büyük hasar meydana geldi.