Daha önce hiç görülmemişlerdi: Uzayda 11 bin yeni asteroit tespit edildi
Şili’deki Vera C. Rubin Gözlemevi henüz tam kapasite çalışmaya başlamadan gökyüzünde saklanan 11 binden fazla yeni asteroiti ortaya çıkardı. Sadece birkaç günlük erken gözlem verileriyle yapılan bu keşif, Güneş Sistemi’nin bilinmeyenleri ve Dünya’ya yaklaşabilecek gök taşları hakkında önemli ipuçları verdi.
Uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Henüz tam kapasiteyle faaliyete geçmeyen Vera C. Rubin Gözlemevi, yaptığı erken gözlemlerle astronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bilim insanları, kısa sürede elde edilen veriler sayesinde daha önce bilinmeyen binlerce asteroiti tespit etti.
KISA SÜREDE BİNLERCE GÖK TAŞI BULUNDU
Bilim insanlarının paylaştığı verilere göre gözlemevi, sınırlı erken gözlem sürecinde 11 binden fazla yeni asteroit belirledi. Bu sonuç, modern astronomi açısından oldukça dikkat çekici bir keşif olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, Rubin teleskobunun gökyüzünü hızlı ve derin şekilde tarayabilen teknolojisi sayesinde birkaç gün içinde binlerce hareketli cismi tespit edebildiğini söylüyor.
Normalde yeni bir asteroitin keşfi ve yörüngesinin doğrulanması aylar hatta yıllar sürebiliyor. Ancak Rubin Gözlemevi bu süreci büyük ölçüde hızlandırabilecek bir teknolojiye sahip.
DÜNYA'YA YAKLAŞABİLEN GÖK CİSİMLERİ DE TESPİT EDİLDİ
Keşfedilen gök cisimleri arasında sadece ana asteroit kuşağındaki taşlar bulunmuyor. Araştırmacılar ayrıca 33 Dünya'ya yakın nesnenin (NEO) da tespit edildiğini açıkladı. Bu cisimler yörüngeleri sırasında Dünya'ya yaklaşabilen gök taşları olarak biliniyor. Ancak bilim insanları şu an için bu nesnelerin gezegenimiz için bir tehdit oluşturmadığını vurguluyor.
KEŞİFLERİN KISA ÖZETİ
|Keşif türü
|Sayı
|Açıklama
|Yeni asteroit
|11.000+
|Çoğu Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında
|Dünya'ya yakın gök cismi
|33
|Yörüngesi Dünya'ya yaklaşabilen nesneler
|Neptün ötesi cisim
|yaklaşık 380
|Güneş Sistemi'nin en uzak bölgelerinde