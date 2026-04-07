Daha önce hiç görülmemişlerdi: Uzayda 11 bin yeni asteroit tespit edildi

Uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Henüz tam kapasiteyle faaliyete geçmeyen Vera C. Rubin Gözlemevi, yaptığı erken gözlemlerle astronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bilim insanları, kısa sürede elde edilen veriler sayesinde daha önce bilinmeyen binlerce asteroiti tespit etti.

KISA SÜREDE BİNLERCE GÖK TAŞI BULUNDU

Bilim insanlarının paylaştığı verilere göre gözlemevi, sınırlı erken gözlem sürecinde 11 binden fazla yeni asteroit belirledi. Bu sonuç, modern astronomi açısından oldukça dikkat çekici bir keşif olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, Rubin teleskobunun gökyüzünü hızlı ve derin şekilde tarayabilen teknolojisi sayesinde birkaç gün içinde binlerce hareketli cismi tespit edebildiğini söylüyor.

Normalde yeni bir asteroitin keşfi ve yörüngesinin doğrulanması aylar hatta yıllar sürebiliyor. Ancak Rubin Gözlemevi bu süreci büyük ölçüde hızlandırabilecek bir teknolojiye sahip.