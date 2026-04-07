CANLI YAYIN

Çekmeköy'de kanlı olay: Annesi ve ağabeyini korkunç şekilde katletti

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Çekmeköy'de kan donduran bir olay yaşandı. 35 yaşındaki S.H henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı annesi ve 2 ağabeyine silahla ateş etti. Hastaneye kaldırılan ağabeylerden biri ve anne yaşamını yitirdi.

Çekmeköy'de annesini ve ağabeyini tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede S.H (35), annesi M.H. (61) ile ağabeyleri K.H. (38) ve E.H'yi (41) silahla ateş ederek yaraladı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

ACI HABER: AĞABE VE ANNE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan E.H. ve M.H. yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

CANİ EVLAT GÖZALTINDA

K.H'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli S.H. (35) olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, olay yerinde bir süre incelemelerde bulundu.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın