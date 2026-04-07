Bingöl'de kaçak hükümlü bagajda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada 2 araç durduruldu.

Ekipler, yaptıkları aramada, bir otomobilin bagajında 1 kişinin saklandığını tespit etti. Yapılan kontrollerde bu kişinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.