Bingöl'de kaçak hükümlü bagajda yakalandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Bingöl’de narkotik ve istihbarat ekiplerinin ortak çalışmasında şüpheli iki araç durduruldu. Aramada bir otomobilin bagajında saklanan kişi yakalandı. Kontrollerde, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Hükümlü cezaevine gönderilirken araçtaki 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada 2 araç durduruldu.
Ekipler, yaptıkları aramada, bir otomobilin bagajında 1 kişinin saklandığını tespit etti. Yapılan kontrollerde bu kişinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Ekipler araçtaki 4 kişi hakkında ise "suçlunun kaçmasına imkan sağlama" suçlamasıyla işlem yaptı.