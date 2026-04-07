Batman merkezli 6 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 332 milyon lira hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

KRİPTO PARA HESAPLARI KULLANILDI

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, bazı şahısların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaptıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.