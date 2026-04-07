Balıkesir’de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde Seyfi Narin yönetimindeki kamyonet, Ayvatlar Mahallesi Ortaca Deresi mevkisinde şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan A.Ö. (24) yaşamını yitirdi, sürücü Narin ise yaralanarak Balıkesir Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Edinilen bilgilere göre, Değirmenboğazı mevkiinde 16 BGK 776 plakalı sepetli iş makinesi kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan Ahmet Ö. hayatını kaybederken, içeride sıkışan sürücü Seyfi N. ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.