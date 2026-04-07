665. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman? 2026 takvimi belli oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2026 yılı yağlı güreş takvimini açıkladı. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi bu yıl 8 etapta yapılacak. Sezonun ilk organizasyonu 24-26 Nisan’da Gaziantep’te düzenlenecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), 2026 yılına ait yağlı güreş faaliyet programını duyurdu. Açıklanan takvime göre CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi bu yıl sekiz etap üzerinden gerçekleştirilecek. Sezonun ilk organizasyonuna Gaziantep ev sahipliği yapacak.

2026 sezonunda Türkiye Yağlı Güreş Ligi sekiz etap halinde gerçekleştirilecek. (AA)

TÜRKİYE YAĞLI GÜREŞ LİGİ 8 ETAPTA YAPILACAK

Federasyonun açıkladığı programa göre CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi bu yıl sekiz ayrı organizasyondan oluşacak. Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenecek etaplarda pehlivanlar sezon boyunca puan mücadelesi verecek.

Lig kapsamında yapılacak organizasyonlar şu şekilde planlandı:

TarihOrganizasyon
24-26 NisanŞahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri
8-10 MayısManavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri
22-24 MayısManisa Büyükşehir Belediyesi Yuntdağı Yağlı Güreşleri
12-14 HaziranKocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri
24-26 TemmuzOrdu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri
7-9 AğustosVezirköprü Belediyesi Kunduz Yağlı Güreşleri
21-23 AğustosBalıkesir Büyükşehir Belediyesi - Karesi Belediyesi Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri
4-6 Eylül674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

Sezonun son etabı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ile tamamlanacak.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Temmuz ayında Edirne'de yapılacak.

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ TEMMUZDA YAPILACAK

Yağlı güreşlerin en köklü organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2026 yılında da geleneksel takvimine uygun şekilde gerçekleştirilecek. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Edirne'de düzenlenen organizasyon, Türkiye'nin en önemli spor ve kültür etkinlikleri arasında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İLK KEZ PROGRAMDA

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in daha önce planlandığını açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kupası da bu yıl ilk kez faaliyet takvimine dahil edildi. Yeni organizasyona göre Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreşleri 20 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Federasyon tarafından açıklanan faaliyet programında yalnızca ana lig değil, gelişim organizasyonları da yer aldı. Buna göre Gelişim Ligi kapsamında 11 ayrı güreş organizasyonu düzenlenecek. Bu organizasyonlar genç pehlivanların deneyim kazanması ve yağlı güreş geleneğinin yeni nesillere aktarılması açısından önem taşıyor.

Gelişim Ligi organizasyonları yağlı güreşin geleceği için önemli bir rol üstlenecek.

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

Türkiye Yağlı Güreş Ligi kaç etapta yapılacak?

2026 sezonunda CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi toplam 8 etapta gerçekleştirilecek.

2026 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası yağlı güreşleri nerede yapılacak?

Organizasyon ilk kez 20 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi ilk etabı nerede yapılacak?

Ligin ilk organizasyonu 24-26 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak.

