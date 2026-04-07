665. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman? 2026 takvimi belli oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), 2026 yılına ait yağlı güreş faaliyet programını duyurdu. Açıklanan takvime göre CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi bu yıl sekiz etap üzerinden gerçekleştirilecek. Sezonun ilk organizasyonuna Gaziantep ev sahipliği yapacak.

Federasyonun açıkladığı programa göre CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi bu yıl sekiz ayrı organizasyondan oluşacak. Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenecek etaplarda pehlivanlar sezon boyunca puan mücadelesi verecek.

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ TEMMUZDA YAPILACAK

Yağlı güreşlerin en köklü organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2026 yılında da geleneksel takvimine uygun şekilde gerçekleştirilecek. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Edirne'de düzenlenen organizasyon, Türkiye'nin en önemli spor ve kültür etkinlikleri arasında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İLK KEZ PROGRAMDA

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in daha önce planlandığını açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kupası da bu yıl ilk kez faaliyet takvimine dahil edildi. Yeni organizasyona göre Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreşleri 20 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Federasyon tarafından açıklanan faaliyet programında yalnızca ana lig değil, gelişim organizasyonları da yer aldı. Buna göre Gelişim Ligi kapsamında 11 ayrı güreş organizasyonu düzenlenecek. Bu organizasyonlar genç pehlivanların deneyim kazanması ve yağlı güreş geleneğinin yeni nesillere aktarılması açısından önem taşıyor.