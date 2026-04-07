5 yarım altın için cana kıydı! Bin 200 saatlik iz süren polisten kaçamadı

Fotoğraf (İHA)

Edinilen bilgiye göre, eve gelen eşi İbrahim Böcüne tarafından hol kısmında hareketsiz şekilde bulunan 69 yaşındaki Mürşide Böcüne'nin, yapılan ilk incelemesinde boğazında tülbent olduğu ve boğularak öldürüldüğü değerlendirildi.

Yapılan kontrollerde yaşlı kadının üzerinde bulunan altınların da alındığı tespit edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, bölgedeki 100 farklı güvenlik kamerası incelenerek yaklaşık bin 200 saatlik görüntü analizi yapıldı.