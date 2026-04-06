Tekirdağ'da korkutan olay! Otomobil deniz kenarına düştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde seyir halinde ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan deniz kenarına yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, ekiplerin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Korkunç olay gece saatlerinde meydana geldi. Şarköy'ün Gaziköy ile Uçmakdere Mahallesi arasındaki Dumdum Çeşme mevkisinde meydana geldi. İ.A.'nın kullandığı otomobil sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine uçurumdan deniz kenarına düştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, deniz kenarına inerek otomobilde yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra sedye ile alınarak kaldırıldıkları Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.