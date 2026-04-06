Mavi Vatan'a Türk imzası: Tatbikat serisi sürüyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3-9 Nisan tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de düzenlenen Mavi Vatan 2026 Tatbikatı’nın sürdüğünü açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikat kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere dair bilgiler paylaşıldı.
4 NİSAN
- Asimetrik Tehdit Altında Liman Çıkışı
- Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası
- Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı
- Seri Atımlı Toplarla Su Üstü Atışları
5 NİSAN
- Kara Bombardımanı Atışları
- Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı
- Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası
- Muharip Olmayanların Tahliyesi
- Su Üstü Atışları
- Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri
6 NİSAN
- Kara Bombardımanı Atışları
- Amfibi Hücum Harekâtı Eğitimleri
- ANKA ve AKSUNGUR İHA'ların Muhabere Rolesi Olarak Kullanımı
- Hava Savunma Harbi Eğitimleri
7 NİSAN
- Denizde Akaryakıt İkmali
- Amfibi Hücum Harekatı Eğitimleri
- Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri
- Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası
- Hava Temaslarının Takibi ve Hava Savunma Eğitimi