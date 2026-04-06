Heyelan sonrası ortaya çıkan görüntü görenleri ürküttü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde aşırı yağışlar sonrası yaşanan heyelanın ardından baraj çevresinde ortaya çıkan görüntüler görenleri korkuttu.

Çay ilçesinde 105 metre yükseklikteki dağlık alana yapılan baraj çevresinde aşırı yağışların ardından heyelan meydana geldi. Onlarca metre yükseklikteki tepelerden aşağı toprağın görüntüsü görenleri ürküttü. Heyelanda kayan toprak önüne çıkan ağaçları yıkarak baraja çıkan yolları kapattı. Kayan topraktan dolayı baraja çıkan yolun bir bölümü tamamen kapanırken, yetkililerin bölgede güvenlik önlemleri aldıkları bildirildi.