ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Erzincan'da dereye düşen minibüsteki 6 kişi yaralandı

Erzincan'da dereye düşen minibüsteki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Doğan B'nin kullandığı 06 EE 9569 plakalı minibüs, Refahiye-Sivas kara yolunun Altköy mevkisinde şarampole devrildi.

Dereye düşen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Araçtaki 2'si çocuk 6 kişi, Refahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

