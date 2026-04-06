Erzincan'da dereye düşen minibüsteki 6 kişi yaralandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Erzincan'da dereye düşen minibüsteki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Doğan B'nin kullandığı 06 EE 9569 plakalı minibüs, Refahiye-Sivas kara yolunun Altköy mevkisinde şarampole devrildi.
Dereye düşen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Araçtaki 2'si çocuk 6 kişi, Refahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.