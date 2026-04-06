Elindeki pompalı tüfekle belediye binasına ateş açtı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi elindeki pompalı tüfekle Serik Belediyesine 5 el ateş açtı. Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay bu sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Belediye binası önüne motosikletle gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle hizmet binasına 5 el ateş etti. Olay sırasında belediye binasında nöbet tutan zabıtalar T.K. ve A.B. şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Zabıtaların olayı 112'ye ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



MOTOSİKLETİ BIRAKARAK KAÇTI



Olay sonrası motosikletini olay yerinde bırakarak oradan uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İsminin Ş.D. olduğu ve cezai ehliyeti olmadığı öğrenilen şahsın belediye binasına neden ateş ettiği henüz belirlenemedi. Olayda sıkılan kurşun nedeniyle belediye binasının giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.