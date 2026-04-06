Bursa’da sahte dişçi operasyonu: 3 suçtan aranıyordu
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sahte dişçi skandalı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda, yetkisi olmadan diş hekimliği yaptığı belirlenen ve 3 suçtan aranan Cihangir Tüfenk yakalandı. Sağlıksız şartlardaki sözde klinik mühürlenirken, mahalle sakinleri gerçeği öğrenince şoke oldu.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan incelemelerde Cihangir Tüfenk isimli şahsın, herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen sahte belgeyle diş hekimliği yaptığı ve hastalarını randevu sistemiyle kabul ettiği ortaya çıktı.
Şüphelinin UYAP sorgusunda basit yaralama başta olmak üzere toplam 3 ayrı suçtan arandığı tespit edilirken, sağlıksız şartlarda faaliyet gösterdiği belirlenen sözde klinik mühürlendi. İçeride bulunan çok sayıda tıbbi malzemeye de el konuldu.