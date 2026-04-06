Bursa'da kanlı hesaplaşma! Husumetli gruplar arasında çatışma: 2 ölü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı kavga, bir aileyi yasa boğdu. Narlıca Mahallesi’nde karşı karşıya gelen husumetli iki grup arasındaki tartışma, tabancadan çıkan kurşunlarla kanlı bir infaza dönüştü. Korkunç olayda 59 yaşındaki baba Zeki Yıldız olay yerinde, 28 yaşındaki oğlu Semih Yıldız ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

Fotoğraf (DHA) Daha önce aralarında husumet bulunan taraflar mahallede karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mutlu Birdane, yanında bulunan tabancayla Zeki Yıldız ile oğulları Semih Yıldız ve Melih Yıldız'a ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, baba ve oğulları kanlar içinde yere yığıldı.

ZEKİ YILDIZ (SOLDA) SEMİH YILDIZ (SAĞDA) (DHA) Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zeki Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, oğullarının ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Semih Yıldız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağabeyi Melih Yıldız'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.