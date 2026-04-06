Başakşehir'de kafeye kurşun yağmuru! 1 kişi yaralandı

Başakşehir, saat 20.15 sıralarında kafede oturan Cihan T.'ye (24) yüzü maskeli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Cihan T. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

MÜŞTERİLER CANINI ZOR KURTARDI

Kafe çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Müşteriler saldırı anında panikle kendini dışarı attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cihan T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı adamı en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak kafede inceleme yaptı. Ekipler saldırı sonrası güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.