Şişli’de korkutan yangın: Otelin giriş katı alev aldı
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Şişli’de Yaşar Doğu Sokak’taki 6 katlı otelin giriş katında çıkan yangın, binada yoğun duman oluşmasına neden oldu. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, 6. katta mahsur kalan 6 kişiyi merdiven aracıyla tahliye etti. Yangın kısa sürede söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi.
Yaşar Doğu Sokak'taki otelin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle binada yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otelin 6'ıncı katında mahsur kalan 6 kişiyi merdiven aracı yardımıyla tahliye etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.