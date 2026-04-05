Şişli’de korkutan yangın: Otelin giriş katı alev aldı

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 18:40 Son Güncelleme: 05 Nisan 2026 19:22 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Şişli’de Yaşar Doğu Sokak’taki 6 katlı otelin giriş katında çıkan yangın, binada yoğun duman oluşmasına neden oldu. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, 6. katta mahsur kalan 6 kişiyi merdiven aracıyla tahliye etti. Yangın kısa sürede söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi.