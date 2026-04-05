Silivri'de yangın paniği: 6 kişi son anda kurtuldu

Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evde yaşayan 6 kişi canını son anda kurtardı. Evde yaşayan ailenin bir süredir elektrik erişimi konusunda sorun yaşadığı öne sürüldü.

Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evde yaşayan 6 kişi canını son anda kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında Mümin Köse'ye ait evde yangın çıktı. Evde çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi. İçeride bulunan 6 kişi ölümden döndü. Olay sırasında aile üyeleri hiçbiri kişisel eşyasını alamadan dışarı çıktığı öğrenildi yaşadıkları büyük panikle geceyi dışarıda geçirdi.

AİLEDEN ELEKTRİK İDDİASI

Yangının ardından konuşan Behiye Köse, evlerinde elektrik bulunmadığını, bu nedenle mum ışığında yaşamlarını sürdürdüklerini ifade etti. Ailenin bir süredir elektrik erişimi konusunda sorun yaşadığı öne sürüldü.

Ev sahibi Mümin Köse de yaklaşık bir yıldır elektrik bağlanamadığını, bu süreçte çeşitli başvurular yaptıklarını ancak trafo yetersizliği gerekçesiyle sonuç alamadıklarını savundu. Köse, yaşanan yangının ardından evin tamamen yandığını ve ailenin büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik de konuya ilişkin değerlendirmesinde, trafo yetersizliği gerekçesinin kendilerine de iletildiğini belirtti. Yeniçiftlik, mahallede bu konuda girişimlerde bulunulduğunu, ancak mevcut sorunun çözülemediğini söyledi.

Öte yandan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun talimat verdiği, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ekiplerinin devreye alındığı öğrenildi.