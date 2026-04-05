Refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
Burdur'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı, sürücü yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Burdur-Antalya Karayolu Kurna Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Gülnur K. yönetimindeki 71 EF 198 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Gülnur K., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.