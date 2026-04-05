Ordu'da daire yangını: Yaşlı adam ağır yaralandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Şirinevler Mahallesi’ndeki bir dairede yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yalnız yaşayan 81 yaşındaki Adil Aktepe’yi dumanlar arasından kurtardı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede bulunan 9 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi.

Fotoğraf (İHA) Edinilen bilgiye göre, bir daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf (İHA) Bölgede çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede yalnız yaşayan Adil Aktepe'yi (81) dumanların arasından kurtararak, yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Aktepe, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.