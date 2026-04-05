Oğlunun en büyük isteğini CİMER’e yazdı: Emniyet teyakkuza geçti

19 yaşındaki Down sendromlu Melik Gencer Sabuncu için Baba Muhammet Sabuncu, CİMER'e duygusal bir başvuru yaptı.

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR UNUTMAYACAĞIM"

İstanbul Valisine hitaben kaleme aldığı başvurusunda Sabuncu, down sendromlu oğlunun 1 Nisan günü 19 yaşına gireceğini, polisleri çok sevdiğini, yunus polis kıyafeti istediğini, kendisine doğum gününde polis abileriyle bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Bu gerçekleşirse ömrünün sonuna kadar bunu unutmayacaktır. Lütfen bana yardımcı olur musunuz?" diye yazdı.