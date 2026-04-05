MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de mayın tehdidine karşı yürütülen 7/24 keşif ve gözetleme faaliyetleri kapsamında İğneada açıklarında tespit edilen şüpheli cismin mayın olduğunun belirlendiğini ve SAS timleri tarafından denizde güvenli şekilde imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvveti Komutanlığımıza bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre aralıksız devam ediyoruz. Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cisim, SAS timlerimiz tarafından denizde başarılı şekilde imha edildi" denildi.