Kayseri’de feci kaza: Arızalanan minibüse çarpan araçta 1’i bebek 6 yaralı

Kayseri’in Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken arızalanan minibüse arkadan çarpan hafif ticari araç kazaya neden oldu. Kazada 1’i bebek toplam 6 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. G.B. yönetimindeki 38 AKT 990 plakalı minibüs seyir halindeyken arızalanınca, aynı yönde ilerleyen Ş.E. idaresindeki 38 EE 124 plakalı hafif ticari araç minibüse arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde minibüste bulunan 1'i bebek 4 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.