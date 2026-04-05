Kabe hayali karakolda bitti! Umre yolcularına büyük şok

Şevval ayı umresi için Sakarya merkezli bir firmaya kayıt yaptıran yaklaşık 2 bin 500 kişi dolandırıcılık şokuyla karşılaştı. Kişi başı 1500 dolar toplayan firma sahibi Ümit S., uçuşa günler kala ortadan kayboldu. Milyonlarca dolarlık vurgun sonrası soruşturma başlatıldı.

Adapazarı, İstanbul ve Akyazı'da toplam 7 bin kişi, dolandırıldığını iddia etti. Umreye gitmeleri gereken günün sabahında vatandaşlara atılan mesajda, "Orta Doğu'da çıkan savaş, İran-İsrail Savaşı füze sahasını vurduğundan dolayı uçaklar gidemiyor" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. 4 kişilik bir aile olarak umre için kayıt yaptırdığını ifade eden E.B., "100 bin TL ön ödeme gerçekleştirdik. Daha sonra çıkan haberleri görünce büyük şok yaşadık. Bizim özel sebeplerle gidemediğimiz tarihte giden umrecilerin, otellerinden çıkarıldığını ve ciddi mağduriyet yaşadıklarını öğrendik. Bu durum bizde de büyük bir endişe yarattı. Ardından firma tarafından bir açıklama yapıldı ve mağduriyetlerin giderileceği, ödemelerin iade edileceği belirtildi. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen biz hâlâ paramızı alamadık" dedi.

MAHSUR KALDILAR

Tur firmasının umreye götürdüğü 700'den fazla kişinin ise ödeme yapmalarına rağmen dönüş biletlerinin alınmadığı ortaya çıktı. Firma yetkililerine ulaşamayan umrecilerin, yeniden bilet alarak ülkeye dönmek zorunda oldukları belirtildi.

'BİZ DE MAĞDURUZ'

Sabah'ın haberine göre; Firmanın Sakarya şubesinden yapılan açıklamada ise "Bu süreçte bizler de sizler gibi mağdur durumdayız. Mağduriyet yaşayan tüm misafirlerimizin hak kaybı yaşamamaları adına, mağdur edildiklerini ilgili kurumlara başvurarak hukuki süreç başlatmalarını önemle rica ederiz. Bizler de mağduriyetimizin giderilmesi için gerekli hukuki başvuruları yapmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

'BATTIM' SAVUNMASI

Hakkındaki suçlamalara yanıt veren firma sahibi Ümit S., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda tüm mağduriyetlerin giderileceğini ifade ederek "Ben dolandırıcı değilim, bir yere kaçmadım. Bu bir batış, dolandırıcılık değil. Ailem tehdit edildiği için onları güvenli bir yere aldım. Tüm mağduriyetler giderilecek. Ölmeden arkamda kul hakkı bırakmam" ifadelerini kullandı.