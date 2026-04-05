Hatay'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

G.Ö'nün kullandığı 18 BE 067 plakalı otomobil, İskenderun-Antakya yolu Kıcı Mahallesi civarında A.D. idaresindeki 31 SS 926 plakalı SUV tipi araçla çarpıştıktan sonra yan yola savruldu.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan G.Ö. ilk müdahalenin ardından ambulansla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.