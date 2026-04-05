Diyarbakır’da feci kaza! Kontrolden çıkan taksi takla attı

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 17:46 Son Güncelleme: 05 Nisan 2026 17:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi takla atarak yoldan çıktı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.