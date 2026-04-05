Çorum'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Çorum'da husumetli olduğu şahısların silahlı saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracına binmek isteyen C.T., husumetli olduğu şahısların silahlı saldırısına uğradı. Kurşunun isabet ettiği C.T., yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. C.T. ise



aracıyla Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesine gitti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.