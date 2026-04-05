Çanakkale’de minik hasta için zamana karşı mücadele
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Çanakkale’de hastalanan 54 günlük bebek, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. İleri tetkik ve tedavi gerekliliği üzerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla ambulans uçakla Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 54 günlük kız bebeğin, yapılan tedavilerinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Bebek bunun üzerine, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla gerekli tedbirler alınarak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Bebeğin tedavisinin burada devam edeceği öğrenildi.