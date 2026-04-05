Antalya'da gece yarısı feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 NC 159 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan Abdullah Ç., Kemal Y., ve Ramazan U. hayatını kaybederken ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.