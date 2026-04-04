Kahramanmaraş'ta milyonluk vurgun yapan sahte polisler yakalandı

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'nde yaşayan Ö.K'yi cep telefonuyla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak evde bulunan para ve altınların incelenmek üzere alınacağını, işlem sonrası geri verileceğini söyledi.

Şüphelilerin yönlendirmesine inanan Ö.K, yaklaşık 2 milyon 150 bin lira değerindeki altınlarını poşete koyarak evinin yakınında araçla gelen 2 kişiye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ö.K'nin durumu bildirmesi üzerine Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay saatini belirleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın marka, model ve plakasını tespit etti.