İstanbul’un göbeğinde uzun namlulu dehşet! Sokak ortasında silahla şov yaptı

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, eline aldığı uzun namlulu silahla sokak ortasında belirdi. Hiçbir şeye aldırış etmeden elindeki tüfekle yürüyen şahıs, çevredeki vatandaşların huzurunu kaçırdı.

Çevredeki binalardan ve pencerelerden yükselen endişeli bakışlara rağmen şahıs, elindeki silahla sokakları arşınlamaya devam etti. Mahalle sakinleri, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık ve korku yaşadı.

SKANDAL ANLARI ARKADAŞI KAYDA ALDI

Olayın en dikkat çeken ve "pes" dedirten detayı ise şahsın yanındaki arkadaşı oldu.

Uzun namlulu silahla sokakta adeta gövde gösterisi yapan şahsı, arkadaşı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Sosyal medyada paylaşmak ya da hatıra kalması amacıyla çekildiği düşünülen görüntülerde, şahsın bir süre yürüdükten sonra silahını ateşlediği öne sürüldü.

Mahalleliyi sokağa çıkamaz hale getiren bu tehlikeli oyunun ardından, emniyet güçlerinin şüpheli şahsı ve görüntüleri çeken arkadaşını yakalamak için geniş çaplı bir inceleme başlattığı bildirildi.