Esenyurt’ta doğum faciası! Doktora saldırdılar | Hastane savaş alanına döndü

Esenyurt'ta özel bir hastanede yaşanan doğum olayı faciaya dönüştü. Genç annenin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları, hastanede büyük bir arbede çıkardı.

Olay, Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Büşra Söylemez doğum yapmak üzere hastaneye kaldırıldı. Doğum esnasında yapılan müdahalenin ardından fenalaşan genç kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları, doğum sırasında ihmal olduğunu öne sürerek hastaneyi bastı ve doktora saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan arbede güçlükle kontrol altına alındı.