Esenyurt’ta doğum faciası! Doktora saldırdılar | Hastane savaş alanına döndü
İstanbul Esenyurt’ta doğum yapmak için özel hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Büşra Söylemez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınları ihmal iddiasıyla hastaneyi basarak doktora saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, gece boyunca hastane çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Esenyurt'ta özel bir hastanede yaşanan doğum olayı faciaya dönüştü. Genç annenin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları, hastanede büyük bir arbede çıkardı.
Olay, Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Büşra Söylemez doğum yapmak üzere hastaneye kaldırıldı. Doğum esnasında yapılan müdahalenin ardından fenalaşan genç kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları, doğum sırasında ihmal olduğunu öne sürerek hastaneyi bastı ve doktora saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan arbede güçlükle kontrol altına alındı.
Polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak gece boyunca nöbet tuttu. Öte yandan Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ve savcılık, genç kadının ölümüne ilişkin kapsamlı inceleme başlattı.