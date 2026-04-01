Sarıyer'de toprak kayması! 6 bina tahliye edildi

Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde etkili yağış sonrası bir binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle yaklaşık 20 metre aşağıdaki evlerde etkilenirken, riskli olduğu belirlenen 6 bina için tahliye kararı verildi.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi 108. Sokak'ta iddiaya göre, etkili olan yağışın ardından sokaktaki bir binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan evlerin üzerine topraklar düştü.

Saat 19.00 sıralarında yaşanan olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, riskli olarak belirledikleri 6 binaya ilişkin tahliye kararı verdi.

BİNALARDA YAŞAYANLAR TAHLİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Ekiplerin 6 bina ile ilgili tahliye kararı vermesinin ardından, binalarda yaşayan kişiler duruma tepki gösterdi. Gidecek yerlerinin olmadığını belirten ev sahipleri, konuyu belediyeye bildirdiklerini ve çözüm bulunmadığını öne sürdü.