Türkiye nüfusundan fazla! İstiklal Caddesi ziyaretçi rekoru kırdı
İstanbul’un en yoğun alışveriş ve turizm noktalarından biri olan İstiklal Caddesi, 2025 yılında ziyaretçi sayısında yeni bir rekor kırdı. Caddeyi ziyaret edenlerin sayısı 107 milyona ulaşırken Bağdat Caddesi’nde güçlü artış görüldü.
İstanbul'un önde gelen alışveriş caddelerinde ziyaretçi trafiği 2025 yılında farklı yönlerde değişim gösterdi. Cushman & Wakefield I TR International tarafından hazırlanan "12. İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu", İstiklal Caddesi, Bağdat Caddesi ve Nişantaşı bölgesindeki perakende hareketliliğini ortaya koydu. Rapora göre özellikle turist yoğunluğu, caddelerdeki ziyaretçi sayısını doğrudan etkiledi.
📍İSTİKLAL CADDESİ'NDE ZİYARETÇİ SAYISI 107 MİLYONA ULAŞTI
İstanbul'un en yoğun yaya trafiğine sahip noktalarından biri olan İstiklal Caddesi, geçen yıl ziyaretçi sayısında yeni bir rekor kaydetti. Caddeyi ziyaret edenlerin sayısı 2024 yılına göre yüzde 18,7 artarak 107 milyon oldu. Böylece İstiklal Caddesi tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Önceki rekor ise 2022 yılında 91,8 milyon ziyaretçi ile kaydedilmişti.
Günlük ziyaretçi sayıları
- Hafta içi: yaklaşık 240 bin kişi
- Hafta sonu: yaklaşık 427 bin kişi
İstiklal Caddesi, turizm faaliyetleri, kültür ve sanat etkinlikleri ile perakende markalarının yoğunluğu sayesinde ziyaretçi trafiğini artırmaya devam etti.
🛍️ İSTİKLAL CADDESİ'NDE MAĞAZA DOLULUK ORANLARI
Rapora göre İstiklal Caddesi üzerindeki mağazaların büyük bölümü dolu durumda.
|Bilgi
|Rakam
|Toplam mağaza
|275
|Dolu mağaza
|265
|Doluluk oranı
|%96
Mağaza dağılımında ise bazı sektörler öne çıkıyor.
- Yüzde 35 giyim ve ayakkabı
- Yüzde 31 yeme-içme
- Yüzde 15 kozmetik
Markaların yüzde 85'i yerli, yüzde 15'i uluslararası markalardan oluşuyor.
📊 BAĞDAT CADDESİ'NDE ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 31 ARTTI
Anadolu Yakası'nın önemli alışveriş noktalarından Bağdat Caddesi'nde de ziyaretçi sayısında artış görüldü. 2,6 kilometrelik bölümün incelendiği rapora göre caddeyi ziyaret edenlerin sayısı yüzde 31,2 artarak 41,2 milyona yükseldi.
Günlük ziyaretçi sayıları
- Hafta içi: 104 bin kişi
- Hafta sonu: 137 bin kişi
Bağdat Caddesi'nde lüks markaların yanı sıra yerli ve uluslararası birçok perakende markası bulunuyor.
🏬 BAĞDAT CADDESİ'NDE MAĞAZA DAĞILIMI
Bağdat Caddesi'nde mağaza doluluk oranı da yüksek seviyede.
|Bilgi
|Rakam
|Toplam mağaza
|309
|Dolu mağaza
|296
Sektörel dağılım şu şekilde:
- Yüzde 30 giyim ve ayakkabı
- Yüzde 24 yeme-içme
- Yüzde 18 aksesuar ve kozmetik
Kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle bazı kategorilerde sınırlı gerileme görülürken ev eşyası mağazalarında artış eğilimi dikkat çekti. Markaların yüzde 77'si yerli, yüzde 23'ü uluslararası markalardan oluşuyor. Bu oran, incelenen caddeler arasında en yüksek uluslararası marka payı olarak kaydedildi.
📉 NİŞANTAŞI'NDA ZİYARETÇİ SAYISI DÜŞTÜ
İstanbul'un önemli alışveriş bölgelerinden Nişantaşı'nda ise ziyaretçi trafiğinde belirgin bir düşüş görüldü. Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi caddelerini kapsayan bölgede ziyaretçi sayısı yüzde 59,4 azalarak 14,6 milyona geriledi.
Günlük ziyaretçi sayısı
- Hafta içi: Yüzde 50 düşüş
- Hafta sonu: Yüzde 72 düşüş
👗 NİŞANTAŞI'NDA MAĞAZA DAĞILIMI
Nişantaşı bölgesinde toplam 373 mağazanın 350'sinin dolu olduğu görüldü. Sektörel dağılım şu şekilde:
- Yüzde 43 giyim ve ayakkabı
- Yüzde 19 aksesuar ve kozmetik
- Yüzde 14 yeme-içme