Türkiye nüfusundan fazla! İstiklal Caddesi ziyaretçi rekoru kırdı

İstanbul’un en yoğun alışveriş ve turizm noktalarından biri olan İstiklal Caddesi, 2025 yılında ziyaretçi sayısında yeni bir rekor kırdı. Caddeyi ziyaret edenlerin sayısı 107 milyona ulaşırken Bağdat Caddesi’nde güçlü artış görüldü.

İstanbul'un önde gelen alışveriş caddelerinde ziyaretçi trafiği 2025 yılında farklı yönlerde değişim gösterdi. Cushman & Wakefield I TR International tarafından hazırlanan "12. İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu", İstiklal Caddesi, Bağdat Caddesi ve Nişantaşı bölgesindeki perakende hareketliliğini ortaya koydu. Rapora göre özellikle turist yoğunluğu, caddelerdeki ziyaretçi sayısını doğrudan etkiledi.

Turizm hareketliliği ve yoğun perakende markaları İstiklal Caddesi’nde ziyaretçi sayısını rekor seviyeye taşıdı. (KAYNAK: AA)

📍 İSTİKLAL CADDESİ'NDE ZİYARETÇİ SAYISI 107 MİLYONA ULAŞTI

İstanbul'un en yoğun yaya trafiğine sahip noktalarından biri olan İstiklal Caddesi, geçen yıl ziyaretçi sayısında yeni bir rekor kaydetti. Caddeyi ziyaret edenlerin sayısı 2024 yılına göre yüzde 18,7 artarak 107 milyon oldu. Böylece İstiklal Caddesi tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Önceki rekor ise 2022 yılında 91,8 milyon ziyaretçi ile kaydedilmişti.

Günlük ziyaretçi sayıları

Hafta içi: yaklaşık 240 bin kişi

Hafta sonu: yaklaşık 427 bin kişi

İstiklal Caddesi, turizm faaliyetleri, kültür ve sanat etkinlikleri ile perakende markalarının yoğunluğu sayesinde ziyaretçi trafiğini artırmaya devam etti.

İstiklal Caddesi 2025 yılında 107 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek yaya trafiğine ulaştı (KAYNAK: AA)

🛍️ İSTİKLAL CADDESİ'NDE MAĞAZA DOLULUK ORANLARI

Rapora göre İstiklal Caddesi üzerindeki mağazaların büyük bölümü dolu durumda.

Bilgi Rakam Toplam mağaza 275 Dolu mağaza 265 Doluluk oranı %96

Mağaza dağılımında ise bazı sektörler öne çıkıyor.

Yüzde 35 giyim ve ayakkabı

Yüzde 31 yeme-içme

Yüzde 15 kozmetik

Markaların yüzde 85'i yerli, yüzde 15'i uluslararası markalardan oluşuyor.

İstanbul’un üç önemli alışveriş bölgesinde ziyaretçi sayıları 2025 yılında farklı yönlerde değişim gösterdi. (KAYNAK: A HABER)

📊 BAĞDAT CADDESİ'NDE ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 31 ARTTI

Anadolu Yakası'nın önemli alışveriş noktalarından Bağdat Caddesi'nde de ziyaretçi sayısında artış görüldü. 2,6 kilometrelik bölümün incelendiği rapora göre caddeyi ziyaret edenlerin sayısı yüzde 31,2 artarak 41,2 milyona yükseldi.

Günlük ziyaretçi sayıları

Hafta içi: 104 bin kişi

Hafta sonu: 137 bin kişi

Bağdat Caddesi'nde lüks markaların yanı sıra yerli ve uluslararası birçok perakende markası bulunuyor.

🏬 BAĞDAT CADDESİ'NDE MAĞAZA DAĞILIMI

Bağdat Caddesi'nde mağaza doluluk oranı da yüksek seviyede.

Bilgi Rakam Toplam mağaza 309 Dolu mağaza 296

Sektörel dağılım şu şekilde:

Yüzde 30 giyim ve ayakkabı

Yüzde 24 yeme-içme

Yüzde 18 aksesuar ve kozmetik

Kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle bazı kategorilerde sınırlı gerileme görülürken ev eşyası mağazalarında artış eğilimi dikkat çekti. Markaların yüzde 77'si yerli, yüzde 23'ü uluslararası markalardan oluşuyor. Bu oran, incelenen caddeler arasında en yüksek uluslararası marka payı olarak kaydedildi.

Nişantaşı bölgesinde ziyaretçi sayısı yüzde 59’dan fazla düşerken perakende hareketliliğinde belirgin bir gerileme görüldü. (KAYNAK: A HABER)

📉 NİŞANTAŞI'NDA ZİYARETÇİ SAYISI DÜŞTÜ

İstanbul'un önemli alışveriş bölgelerinden Nişantaşı'nda ise ziyaretçi trafiğinde belirgin bir düşüş görüldü. Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi caddelerini kapsayan bölgede ziyaretçi sayısı yüzde 59,4 azalarak 14,6 milyona geriledi.

Günlük ziyaretçi sayısı

Hafta içi: Yüzde 50 düşüş

Yüzde 50 düşüş Hafta sonu: Yüzde 72 düşüş

👗 NİŞANTAŞI'NDA MAĞAZA DAĞILIMI

Nişantaşı bölgesinde toplam 373 mağazanın 350'sinin dolu olduğu görüldü. Sektörel dağılım şu şekilde: