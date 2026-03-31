Şehir şehir gezip evlerde hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı

Hatay'da yüzlerini gözlük ve şapkayla gizleyerek evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, polis ekiplerinin güvenlik kamerasını incelemesiyle yakalandı. Kadınların ikisinin 28'er suç kaydı, birinin 18 suç kaydı olduğu ve çevre illerde hırsızlık olaylarına karıştıkları öğrenildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde 27 Mart günü saat 12.30 sıralarında yaşanan hırsızlık olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler olayın faillerinin S.Ç., Ç.Ç. ve N.K. isimli kadınlar olduklarını tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde; 28 hırsızlık suç kaydı olan S.Ç., 18 hırsızlık kaydı olan Ç.Ç. ve 28 hırsızlık kaydı olan N.K. kısa sürede yakalandı.

HIRSIZLIK KIYAFETLERİ BULUNDU

Şahısların yapılan üst aramasında; 1 adet kapı açmada kullanıldığı değerlendirilen aparat, hırsızlık olayının gerçekleştiği gün kullanılan siyah şapka ve 1 çift çorap ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 3 kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yüzlerini şapka ve gözlükle gizleyerek evleri kontrol eden kadın şahısların o anları ise kameraya yansıdı.

Öte yandan, kadınların Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerini gezerek çeşitli dönemlerde hırsızlık yaptıkları da öğrenildi.