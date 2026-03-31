Şanlıurfa'da çuval içinde kesilmiş at başı bulundu
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Şanlıurfa Eyyübiye’de Koçören Mahallesi yakınlarında tarlaya giden vatandaşlar, ağzı açık çuvallarda kesilmiş at başı ve parçaları buldu. Olay jandarmaya bildirildi, ekipler inceleme başlattı.
Olay, Eyyübiye ilçesi Koçören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarlalarına giden mahalleli, ağzı açık çuvallarda kesilmiş at başı ve parçalarıyla karşılaştı. Vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.