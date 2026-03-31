Samsun'da öğrenci servisi devrildi! Yaralılar var

Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 08:00 Son Güncelleme: 31 Mart 2026 08:24 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Samsun’un İlkadım ilçesinde, İstanbul’dan Ordu’ya giden Ünye Belediyesine ait midibüsün devrilmesi sonucu aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.