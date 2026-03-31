Samsun'da öğrenci servisi devrildi! Yaralılar var
Samsun’un İlkadım ilçesinde, İstanbul’dan Ordu’ya giden Ünye Belediyesine ait midibüsün devrilmesi sonucu aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 AE 917 plakalı Ünye Belediyesine ait bir midibüs, Otogar yakınlarında devrildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
11 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan Ordu'ya seyir halindeki otobüs yol kenarına devrilip, yan yattı. Öğretmen ve öğrencileri taşıyan otobüsteki 11 kişi yaralandı.