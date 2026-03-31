Montunu çuval yapan hırsız 8 çift ayakkabı çaldı

Eyüpsultan kapısı açık kalan apartmana giren hırsız montunu çuval gibi yaparak beğendiği 8 çift ayakkabıyı çalarak kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy Morgül sokakta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kapısı açık kalan apartmana giren bir hırsız daire önünde bulunan ayakkabıları incelemeye başladı.

TEK TEK SEÇTİ

Şüpheli, beğendiği ayakkabıları çuval gibi yaptığı montunun içine koyarak kaçtı. Yaklaşık 8 çift ayakkabı çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.