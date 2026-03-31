Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 10 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada bazı yolcular sıkıştı, toplam 10 kişi yaralandı.
Kazada, otobüsteki yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.