Kendi mahallesinde kaybolan kuşak: Genç sürücülerde navigasyon bağımlılığı artıyor

Akıllı telefonların hayatın merkezine yerleşmesi araç kullanma alışkanlıklarını da değiştirdi. Günümüzde birçok sürücü direksiyon başına geçtiğinde ilk olarak navigasyon uygulamasını açmayı tercih ediyor. Carmoola tarafından 2 bin kişiyle yapılan bir araştırma, özellikle genç sürücülerde bu alışkanlığın oldukça yaygın olduğunu gösterdi.

📊 GENÇ SÜRÜCÜLER NAVİGASYONA DAHA FAZLA GÜVENİYOR

Araştırma sonuçları kuşaklar arasında belirgin bir fark olduğunu ortaya koydu. Özellikle 25-34 yaş aralığındaki sürücüler navigasyon uygulamalarını sürüşün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Araştırmada öne çıkan bazı veriler şöyle:

Yaş grubu Navigasyon kullanımı 25-34 yaş %28'i her yolculukta kullanıyor 25-34 yaş %20'si kısa mesafelerde bile açıyor 45 yaş üstü Küçük bir kısmı her yolculukta kullanıyor 45 yaş üstü %15'i neredeyse hiç kullanmıyor

(KAYNAK: A HABER)

🧭 NAVİGASYON OLMADAN YOL BULMAK ZORLAŞIYOR

Araştırmaya göre genç sürücüler navigasyon olmadan yol bulma konusunda daha az özgüvenli hissediyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar da bu durumu doğruluyor. Bazı kullanıcılar şu ifadeleri kullanıyor:

"Kendi mahallemden dışarı navigasyonsuz çıkamam."

"Sürekli gittiğim yere bile GPS olmadan gidemiyorum."

Bu tür yorumlar, dijital araçlara duyulan güvenin günlük yaşamda ne kadar yaygın hale geldiğini gösteriyor.