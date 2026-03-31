Gaziantep'te akran terörü! 15 yaşındaki Müslüm bıçaklanarak öldürüldü
Gaziantep’te kan donduran bir akran şiddeti haberi Türkiye’yi yasa boğdu. Henüz hayatının baharında olan 15 yaşındaki Müslüm Yılmaz, tartıştığı 17 yaşındaki arkadaşı M.G. tarafından kalbinden bıçaklanarak vahşice katledildi. Gazikent Mahallesi’nde bir gençlik merkezinin bahçesinde yaşanan dehşet anları, akran zorbalığının ve kontrolsüz şiddetin ne kadar korkunç boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Gaziantep'in Gazikent Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddialara göre Müslüm Yılmaz (15) ile arkadaşı M.G. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
GENÇLİK MERKEZİ BAHÇESİNDE KANLI PUSU: TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ
Gençlik Merkezi tesisleri bahçesinde başlayan tartışma, saniyeler içinde alevlenerek yerini kanlı bir arbedeye bıraktı. Akran şiddetinin gölgesinde kalan olayda, M.G. yanındaki bıçağı çıkararak Müslüm Yılmaz'ın kalbine sapladı.
KALBİNDEN BIÇAKLANDI: SAHA KENARINDA CAN PAZARI
Bıçak darbesinin ardından 15 yaşındaki Müslüm, kalbini tutarak yere yığıldı.
Tesis çalışanlarının ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içindeki Müslüm Yılmaz'ı hayatta tutabilmek için saniyelerle yarıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz genç, ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDEN ACI HABER GELDİ: MÜSLÜM HAYATA TUTUNAMADI
Hastanede doktorların yoğun çabası Müslüm'ü hayatta tutmaya yetmedi. Ameliyathaneye alınan 15 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberin duyulmasıyla Müslüm Yılmaz'ın yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.