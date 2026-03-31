Fırtına ve sağanak bir arada! İtalya'dan gelen sisteme hazırlıklı olun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye genelinde yeni haftayla birlikte etkisini artıran yağışlı hava sistemi, özellikle çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli sağanak ve fırtınayla birçok bölgede günlük yaşamı etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere geniş bir alanda şiddetli yağış beklenirken, İstanbul’da yağışların yaklaşık bir hafta süreceği ve bazı bölgelerde sel riskinin oluşabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji verileri ve uzman değerlendirmeleri, Türkiye genelinde etkisini artıracak yağışlı hava sistemine işaret ediyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sağanakların kuvvetlenmesi beklenirken, özellikle bazı bölgeler için kritik uyarılar yapıldı.

Meteoroloji uzmanlarının uyarılarının ardından birçok bölgede sağanak yağış etkisini artırdı. (KAYNAK: MGM)

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış görülecek. Ankara, Antalya, Hatay ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller de yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Sağanak yağışla birlikte kent merkezlerinde su birikintileri oluşabileceği belirtiliyor. (KAYNAK: MGM)

FEVZİ BURAK TEKİN: "YAĞIŞLAR YER YER ŞİDDETLENECEK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, haftanın ortasından itibaren yağışların kuvvetini artıracağına dikkat çekti.

Tekin, özellikle çarşamba günü İç Ege, Batı Akdeniz ve Trakya'da kuvvetli sağanak beklendiğini belirtirken, Güney Ege kıyıları ve İzmir çevresinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağını ifade etti. Ayrıca perşembe günü de yağışlı sistemin etkisini sürdüreceğini ve geniş bir alanda kuvvetli yağış görülebileceğini vurguladı.

Yeni gelen alçak basınç sistemi, yurt genelinde yağışlı havayı beraberinde getirdi. (KAYNAK: MGM)

RÜZGAR VE FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Tekin'in değerlendirmelerine göre yalnızca yağış değil, rüzgar da etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklenirken, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına ihtimali öne çıkıyor. Bu durumun özellikle deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI KRİTİK UYARI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgeleri için çığ uyarısı yapıldı. Yoğun kar örtüsüne sahip alanlarda ani erime riskiyle birlikte çığ tehlikesinin sürdüğü vurgulanırken, uzmanlar bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sabah saatleri itibarıyla yurdun büyük bölümünde bulutlu hava etkili olurken, doğu kesimlerde çığ tehlikesi dikkat çekiyor. (KAYNAK: MGM)

GÜVEN ÖZDEMİR: "İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR 1 HAFTA SÜRECEK"

Güven Özdemir, İstanbul'da yağışlı havanın etkisini uzun süre sürdüreceğini belirtti. Özdemir, İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sisteminin Marmara Bölgesi'nde etkili olacağını ve yağışların yaklaşık bir hafta boyunca aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Özdemir'e göre, lodosun etkisiyle kuvvetlenen yağışlar özellikle kıyı kesimlerde daha yoğun hissedilecek. Ayrıca çarşamba gününden itibaren rüzgarın yön değiştirerek poyraza döneceği ve hızının 50 ila 70 kilometreye kadar ulaşabileceği ifade edildi. Bu durumun deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR AMA RİSK BİTMİYOR

Uzmanlara göre hava sıcaklıkları özellikle güney, iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacak. Ancak bu artışa rağmen yağışlı sistemin etkisini sürdüreceği ve yer yer kuvvetli sağanakların devam edeceği belirtiliyor.

Öğle saatlerinde özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yağışların yaygınlaştığı meteorolojik haritaya yansıdı. (KAYNAK: MGM)

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

  • Ankara'da parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte çarşamba ve perşembe günleri aralıklı sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların hafta sonunda 19 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.
  • İstanbul'da ise aralıklı sağanak yağışların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 10 dereceden 16 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.
  • İzmir'de gök gürültülü sağanak yağışların özellikle çarşamba ve perşembe günü çok kuvvetli olacağı ifade edilirken, sıcaklıkların 18-19 derece civarında seyredeceği belirtiliyor.

SEL VE ULAŞIM UYARISI

Uzmanlar, kuvvetli yağış ve rüzgarın birleşmesiyle birlikte sel ve su baskını riskine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle büyük şehirlerde altyapı kaynaklı sorunların yaşanabileceği belirtilirken, güncel meteorolojik uyarıların yakından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Akşam saatlerine ait haritada, Marmara ve Ege'de sağanak yağışların yer yer kuvvetli şekilde etkili olduğu görülüyor. (KAYNAK: MGM)

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
MarmaraÇanakkale18°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak
Edirne16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
İstanbul15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah hafif sağanak
Kocaeli18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak
EgeAfyonkarahisar15°CParçalı ve çok bulutlu
Denizli18°CParçalı ve çok bulutlu
İzmir18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
Muğla14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
AkdenizAdana21°CParçalı ve çok bulutlu
Antalya19°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak
Hatay19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
Mersin20°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimler sağanak
İç AnadoluAnkara13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak
Eskişehir16°CParçalı ve çok bulutlu
Konya16°CParçalı bulutlu
Nevşehir13°CParçalı bulutlu
Batı KaradenizBolu15°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur
Düzce17°CÇok bulutlu, öğle ve gece sağanak
Kastamonu15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak
Zonguldak13°CÇok bulutlu, öğle ve gece sağanak
Orta ve Doğu KaradenizAmasya5° / 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece sağanak
Artvin6° / 13°CParçalı ve çok bulutlu
Samsun8° / 15°CParçalı ve çok bulutlu
Trabzon9° / 13°CParçalı ve çok bulutlu
Doğu AnadoluErzurum9°CParçalı ve çok bulutlu
Kars8°CParçalı ve çok bulutlu
Malatya14°CParçalı ve çok bulutlu
Van8°CParçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır16°CParçalı ve çok bulutlu
Gaziantep16°CParçalı ve çok bulutlu
Siirt13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle sağanak
Şanlıurfa17°CParçalı ve çok bulutlu

