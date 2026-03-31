Fırtına ve sağanak bir arada! İtalya'dan gelen sisteme hazırlıklı olun
Türkiye genelinde yeni haftayla birlikte etkisini artıran yağışlı hava sistemi, özellikle çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli sağanak ve fırtınayla birçok bölgede günlük yaşamı etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere geniş bir alanda şiddetli yağış beklenirken, İstanbul’da yağışların yaklaşık bir hafta süreceği ve bazı bölgelerde sel riskinin oluşabileceği belirtiliyor.
Meteoroloji verileri ve uzman değerlendirmeleri, Türkiye genelinde etkisini artıracak yağışlı hava sistemine işaret ediyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sağanakların kuvvetlenmesi beklenirken, özellikle bazı bölgeler için kritik uyarılar yapıldı.
YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış görülecek. Ankara, Antalya, Hatay ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller de yağışlı sistemin etkisi altına girecek.
FEVZİ BURAK TEKİN: "YAĞIŞLAR YER YER ŞİDDETLENECEK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, haftanın ortasından itibaren yağışların kuvvetini artıracağına dikkat çekti.
Tekin, özellikle çarşamba günü İç Ege, Batı Akdeniz ve Trakya'da kuvvetli sağanak beklendiğini belirtirken, Güney Ege kıyıları ve İzmir çevresinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağını ifade etti. Ayrıca perşembe günü de yağışlı sistemin etkisini sürdüreceğini ve geniş bir alanda kuvvetli yağış görülebileceğini vurguladı.
RÜZGAR VE FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Tekin'in değerlendirmelerine göre yalnızca yağış değil, rüzgar da etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklenirken, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına ihtimali öne çıkıyor. Bu durumun özellikle deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI KRİTİK UYARI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgeleri için çığ uyarısı yapıldı. Yoğun kar örtüsüne sahip alanlarda ani erime riskiyle birlikte çığ tehlikesinin sürdüğü vurgulanırken, uzmanlar bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
GÜVEN ÖZDEMİR: "İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR 1 HAFTA SÜRECEK"
Güven Özdemir, İstanbul'da yağışlı havanın etkisini uzun süre sürdüreceğini belirtti. Özdemir, İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sisteminin Marmara Bölgesi'nde etkili olacağını ve yağışların yaklaşık bir hafta boyunca aralıklarla devam edeceğini söyledi.
Özdemir'e göre, lodosun etkisiyle kuvvetlenen yağışlar özellikle kıyı kesimlerde daha yoğun hissedilecek. Ayrıca çarşamba gününden itibaren rüzgarın yön değiştirerek poyraza döneceği ve hızının 50 ila 70 kilometreye kadar ulaşabileceği ifade edildi. Bu durumun deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.
SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR AMA RİSK BİTMİYOR
Uzmanlara göre hava sıcaklıkları özellikle güney, iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacak. Ancak bu artışa rağmen yağışlı sistemin etkisini sürdüreceği ve yer yer kuvvetli sağanakların devam edeceği belirtiliyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
- Ankara'da parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte çarşamba ve perşembe günleri aralıklı sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların hafta sonunda 19 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.
- İstanbul'da ise aralıklı sağanak yağışların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 10 dereceden 16 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.
- İzmir'de gök gürültülü sağanak yağışların özellikle çarşamba ve perşembe günü çok kuvvetli olacağı ifade edilirken, sıcaklıkların 18-19 derece civarında seyredeceği belirtiliyor.
SEL VE ULAŞIM UYARISI
Uzmanlar, kuvvetli yağış ve rüzgarın birleşmesiyle birlikte sel ve su baskını riskine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle büyük şehirlerde altyapı kaynaklı sorunların yaşanabileceği belirtilirken, güncel meteorolojik uyarıların yakından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU
|Bölge
|İl
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Marmara
|Çanakkale
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak
|Edirne
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
|İstanbul
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah hafif sağanak
|Kocaeli
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak
|Ege
|Afyonkarahisar
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Denizli
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İzmir
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
|Muğla
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
|Akdeniz
|Adana
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Antalya
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak
|Hatay
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
|Mersin
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler sağanak
|İç Anadolu
|Ankara
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak
|Eskişehir
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Konya
|16°C
|Parçalı bulutlu
|Nevşehir
|13°C
|Parçalı bulutlu
|Batı Karadeniz
|Bolu
|15°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur
|Düzce
|17°C
|Çok bulutlu, öğle ve gece sağanak
|Kastamonu
|15°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak
|Zonguldak
|13°C
|Çok bulutlu, öğle ve gece sağanak
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Amasya
|5° / 17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak
|Artvin
|6° / 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Samsun
|8° / 15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Trabzon
|9° / 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Doğu Anadolu
|Erzurum
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kars
|8°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Malatya
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Van
|8°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Gaziantep
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Siirt
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle sağanak
|Şanlıurfa
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu