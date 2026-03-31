Fırtına ve sağanak bir arada! İtalya'dan gelen sisteme hazırlıklı olun

Meteoroloji verileri ve uzman değerlendirmeleri, Türkiye genelinde etkisini artıracak yağışlı hava sistemine işaret ediyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sağanakların kuvvetlenmesi beklenirken, özellikle bazı bölgeler için kritik uyarılar yapıldı.

Meteoroloji uzmanlarının uyarılarının ardından birçok bölgede sağanak yağış etkisini artırdı. (KAYNAK: MGM)

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış görülecek. Ankara, Antalya, Hatay ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller de yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Sağanak yağışla birlikte kent merkezlerinde su birikintileri oluşabileceği belirtiliyor. (KAYNAK: MGM)

FEVZİ BURAK TEKİN: "YAĞIŞLAR YER YER ŞİDDETLENECEK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, haftanın ortasından itibaren yağışların kuvvetini artıracağına dikkat çekti.

Tekin, özellikle çarşamba günü İç Ege, Batı Akdeniz ve Trakya'da kuvvetli sağanak beklendiğini belirtirken, Güney Ege kıyıları ve İzmir çevresinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağını ifade etti. Ayrıca perşembe günü de yağışlı sistemin etkisini sürdüreceğini ve geniş bir alanda kuvvetli yağış görülebileceğini vurguladı.

Yeni gelen alçak basınç sistemi, yurt genelinde yağışlı havayı beraberinde getirdi. (KAYNAK: MGM)

RÜZGAR VE FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Tekin'in değerlendirmelerine göre yalnızca yağış değil, rüzgar da etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklenirken, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına ihtimali öne çıkıyor. Bu durumun özellikle deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI KRİTİK UYARI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgeleri için çığ uyarısı yapıldı. Yoğun kar örtüsüne sahip alanlarda ani erime riskiyle birlikte çığ tehlikesinin sürdüğü vurgulanırken, uzmanlar bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sabah saatleri itibarıyla yurdun büyük bölümünde bulutlu hava etkili olurken, doğu kesimlerde çığ tehlikesi dikkat çekiyor. (KAYNAK: MGM)

GÜVEN ÖZDEMİR: "İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR 1 HAFTA SÜRECEK"

Güven Özdemir, İstanbul'da yağışlı havanın etkisini uzun süre sürdüreceğini belirtti. Özdemir, İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sisteminin Marmara Bölgesi'nde etkili olacağını ve yağışların yaklaşık bir hafta boyunca aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Özdemir'e göre, lodosun etkisiyle kuvvetlenen yağışlar özellikle kıyı kesimlerde daha yoğun hissedilecek. Ayrıca çarşamba gününden itibaren rüzgarın yön değiştirerek poyraza döneceği ve hızının 50 ila 70 kilometreye kadar ulaşabileceği ifade edildi. Bu durumun deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.