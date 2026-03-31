Batman’da kontrolsüz sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Batman’ın GAP Mahallesi 2505 Sokak’ta sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, önce bir yayaya sonra park halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, GAP Mahallesi 2505 Sokak'ta sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken önce bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, ardından park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kazada yaralanan yaya, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.