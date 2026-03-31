Baharın müjdecisi 2026 pembe dolunay ne zaman, Türkiye’den izlenebilecek mi?

Baharın gelişini simgeleyen ve her yıl doğa tutkunlarının ilgiyle takip ettiği “Pembe Dolunay”, 2026 yılında da gökyüzünde dikkat çeken anlardan biri olmaya hazırlanıyor. İsmiyle merak uyandıran bu özel dolunay, görsel anlamda farklı bir renk sunmasa da taşıdığı anlamla öne çıkıyor.

Doğa tutkunlarının ve gökyüzü meraklılarının takvimlerinde işaretlediği o büyüleyici an yaklaşıyor. "Pembe Dolunay" (Pink Moon), nisan ayının gelişiyle birlikte gökyüzünü süslemeye hazırlanıyor. Adıyla romantik bir hava estirse de ardında köklü gelenekler ve doğa olayları barındıran bu dolunay, 2026 yılında baharın uyanışını simgeleyecek. Peki, ismini çiçeklerden alan bu doğa olayı tam olarak ne zaman gerçekleşecek? Türkiye'den izlemek mümkün olacak mı? İşte 2026 Pembe Dolunay rehberine dair tüm ayrıntılar. Baharın habercisi olarak bilinen Pembe Dolunay, doğanın uyanışını simgeliyor. (KAYNAK: A HABER) PEMBE DOLUNAY NEDİR? İSMİ NEREDEN GELİYOR? Birçok kişinin aksine, Ay bu gece gerçek anlamda pembe bir renge bürünmeyecek. "Pembe" sıfatı, tamamen mevsimsel bir gelenekten kaynaklanıyor.

Eski Çiftçi Almanağı verilerine göre; bu isim Kuzey Amerika'nın doğusunda baharın ilk müjdecilerinden olan Phlox subulata (yosun pembesi) adlı kır çiçeğinden geliyor. Yerli Amerikalı ve Avrupa geleneklerinde her dolunay, o dönemin doğa olaylarına göre isimlendirilir. Nisan dolunayı da yeryüzünün pembe çiçeklerle kaplandığı döneme denk geldiği için bu zarif isimle anılıyor. 2026 PEMBE DOLUNAY NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? Astronomi meraklıları için geri sayım başladı. 2026 yılının nisan ayındaki bu görsel şölen, Türkiye saatiyle 2 Nisan Perşembe günü saat 05:12'de zirve noktasına ulaşacak. Nisan ayı ay evreleri infografik (KAYNAK: A HABER) Ancak gözlem yapmak isteyenler için nisan ayı ay fazları şu şekilde planlanıyor: Dolunay: 1 Nisan 2026, 22:12 (ET) / 2 Nisan 05:12 (TSİ)

1 Nisan 2026, 22:12 (ET) / 2 Nisan 05:12 (TSİ) Son Çeyrek: 10 Nisan, 00:52 (ET)

10 Nisan, 00:52 (ET) Yeni Ay: 17 Nisan, 07:52 (ET)

17 Nisan, 07:52 (ET) Birinci Çeyrek: 23 Nisan, 22:32 (ET)