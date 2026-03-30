Yalova'da şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

İlçeye bağlı Esenköy beldesinde bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı, sele kapılan 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Armutlu sınırında yer alan Aliyehanım Mahallesi Estaş mevkisindeki Şelale Deresi'nin taşması sonucu çevredeki evlerin giriş katları ve bahçeler sular altında kaldı. Kanarya mevkisinde dere kumu ve taşların yolu kapatmasıyla ulaşım aksadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliyesi ve yol açma çalışmalarına başladı. Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, jandarma ve AFAD yetkilileri de bölgede incelemelerde bulundu.