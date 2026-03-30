Sarıyer’de yağış felaketi! Yollar göle döndü
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış Sarıyer’de hayatı felç etti. Ayazağa ve Cendere’de yollar göle dönerken araçlar ilerleyemedi, sürücüler saatlerce mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar yardım beklerken, bir sitenin istinat duvarında da hasar oluştu. Trafik durma noktasına geldi, mağduriyet arttı.
İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde caddede biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.
Kemerburgaz, Cendere Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Yağış nedeniyle göle dönen yolda, hafriyat kamyonları ve TIR'ların dahi kontrollü şekilde ilerlediği görüldü.
"UFAK ARAÇLARIN HİÇ BİRİ GEÇEMİYOR"
Samet Erdoğan, "Yaklaşık 3 buçuk saattir buradayız. Hiç bir şekilde yardım gelmiyor. İki taraflı sular akacak yer bulamadığı için yol göle dönmüş durumda. Ufak araçların hiç biri geçemiyor. Çekiciler de burada fırsatçılar yapıyor. 1-2 kilometre götürmeye, şu dereden geçirmeye 3-4 bin lira fiyat istiyorlar" dedi.