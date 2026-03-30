Maltepe'de ortaokulun istinat duvarı çöktü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Maltepe’de facianın eşiğinden dönüldü! Gülsuyu Mahallesi’ndeki Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu’nda sağanak yağışa dayanamayan 7 metrelik dev istinat duvarı yerle bir oldu. Okulun henüz açılmamış olması, olası bir can pazarını son anda engelledi.
Çökme nedeniyle okul duvarı yanında park halinde bulunan bir araç zarar gördü. Okulun geç saatte açılması olası bir faciayı önledi.